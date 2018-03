Start ins WM-Jahr: Müller verhindert Niederlage gegen Spanien

Thomas Müller hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor einem Fehlstart ins WM-Jahr bewahrt. Der Profi von Bayern München sicherte dem Weltmeister im ersten Länderspiel 2018 gegen Spanien mit seinem Traumtor in der 35. Minute ein 1:1 (1:1).

Rodrigo (6.) hatte Spanien vor 50.653 Zuschauern in Düsseldorf in Führung gebracht. Nach 22 Spielen ohne Niederlage fehlt der DFB-Elf nur noch eine Begegnung bis zum eigenen Rekord. Die Marke kann am Dienstag im zweiten Härtetest für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gegen Brasilien in Berlin erreicht werden.