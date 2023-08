Start von japanischer Sonde zum Mond verschoben

Japan hat den Start seiner Sonde Slim in Richtung Mond wegen schlechten Wetters verschoben. Die Mission sei abgesagt worden, "weil bestätigt wurde, dass der Oberwind nicht den Anforderungen beim Start entspricht", teilte das an der Mondmission beteiligte Unternehmen MHI Launch Services am Montagmorgen im Onlinedienst X mit. Einen neuen Starttermin nannte die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa zunächst nicht.