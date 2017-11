Steinmeier: Debatte über Demokratie "nicht nur, aber auch in Sachsen" nötig

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen den Dialog der Politik mit den Bürgern als Mittel gegen erstarkenden Populismus hervorgehoben. Die Debatte über die Zukunft der Demokratie müsse "nicht nur, aber auch in Sachsen" geführt werden, sagte Steinmeier am Montag in Oberwiesenthal. Der Bundespräsident warb außerdem für eine Stärkung des ländlichen Raums.

Mit Blick auf das starke Abschneiden der AfD in Sachsen bei der Bundestagswahl sagte Steinmeier: "Wenn man mit einem solchen Wahlergebnis umgehen muss, und das müssen wir alle in der Politik, dann glaube ich, ist es das Sinnvollste, dass wir das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen." Dies mache er aber bei all seinen Besuchen in den Bundesländern, "von Bayern über Niedersachsen bis Schleswig-Holstein".

Das seit März amtierende Staatsoberhaupt bindet seine Antrittsbesuche zu einer Deutschlandreise unter dem Oberthema " Demokratie" zusammen. Wiederholt hatte Steinmeier vor wachsendem Populismus gewarnt und in seiner Rede zum Einheitsfeiertag am 3. Oktober von "Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut" gesprochen, hinter denen Misstrauen gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten geschürt werde.

Vor dem Hintergrund der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung, der Übergriffe auf Flüchtlingsheime und der Wahlerfolge der AfD in Sachsen wird Steinmeiers Visite in dem Freistaat eine besondere Bedeutung beigemessen. Die rechtspopulistische Partei war in Sachsen bei der Bundestagswahl vor der CDU stärkste Kraft geworden.

Bei einem Treffen mit sächsischen Landräten auf dem Fichtelberg warnte Steinmeier allerdings davor, das Wahlergebnis vom 24. September nur mit Unterschieden zwischen Ost und West zu erklären. Bei den Analysen zur Bundestagswahl sei die Bedeutung des Gefälles zwischen Stadt und Land "unterschätzt" worden, sagte er. Und dieses Problem gebe es auch in Westdeutschland.

In dem einstündigen Gespräch mit den Landräten kamen die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, die weiten Schulwege für Kinder und die Abdeckung mit Mobilfunknetz und schnellem Internet zur Sprache. Steinmeier erkundigte sich auch nach Schwierigkeiten, die gerade ostdeutsche Gemeinden haben, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Am Montagabend will der Bundespräsident bei einem Empfang Bürger würdigen, die sich ehrenamtlich im ländlichen Raum engagieren.

Als erste Station war es für Steinmeier am Montag unter Tage gegangen: Begleitet von seiner Ehefrau Elke Büdenbender und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) besuchte er die Grube Niederschlag in Oberwiesenthal im Erzgebirge, die 2013 als erstes neues Bergwerk in Deutschland seit vier Jahrzehnten in Betrieb genommen worden war. Gefördert werden hier die Mineralien Fluss- und Schwerspat, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden. Steinmeier bezeichnete die Grube als "gelungenes Beispiel", wie neue Perspektiven für den ländlichen Raum entstehen können.

Für Montag sind außerdem noch ein Rundgang durch die Kleinstadt Penig und der Besuch eines Chemiewerks geplant. Am Dienstag wird Steinmeier dann in Landtag und Staatskanzlei in Dresden empfangen, anschließend nimmt er an einer Demokratie-Diskussion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung teil.