Steinmeier am Freitag kurzfristig zu Besuch bei Biden im Weißen Haus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag kurzfristig zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington reisen. Biden wird Steinmeier anlässlich des Tags der deutsch-amerikanischen Freundschaft im Weißen Haus empfangen, wie die US-Präsidentschaft am Donnerstag überraschend mitteilte.

"Präsident Biden hat den besonderen Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft, den German-American Day am 6. Oktober, für den Besuch vorgeschlagen", erklärte das Bundespräsidialamt in Berlin. "Es ist das erste Treffen der beiden als Staatsoberhäupter."

Eigentlich hatte Steinmeier am Freitag am 18. Arraiolos-Treffen der nicht-exekutiven Staatsoberhäupter der Europäischen Union in Portugal teilnehmen sollen. Diesen Termin sagte er nun aber ab.