Steinmeier empfängt Erdogan mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitagmorgen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Nach einem Gespräch mit Steinmeier trifft Erdogan am Mittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Der Staatsbesuch Erdogans findet unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt, der türkische Präsident traf bereits am Donnerstag in Berlin ein.

Bei zahlreichen Kundgebungen wollen in Berlin tausende Menschen gegen den umstrittenen Staatsgast demonstrieren. Allein zu einer Großdemonstration "Erdogan not welcome" am Potsdamer Platz erwarten die Veranstalter am Nachmittag (16.00 Uhr) rund zehntausend Teilnehmer. Dort und bei verschiedenen anderen Veranstaltungen soll etwa gegen Menschenrechtsverstöße und die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei protestiert werden.

Nach einem Staatsbankett am Abend und einem weiteren Treffen mit Merkel am Samstagmorgen reist der türkische Staatschef weiter nach Köln, um die neue Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib zu eröffnen. Auch in der Domstadt sind Proteste gegen ihn geplant.