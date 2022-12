Steinmeier empfängt polnischen Präsidenten Duda

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am Montag in seinem Amtssitz Schloss Bellevue den polnischen Präsidenten Andrzej Duda zu einem Gespräch. Im Anschluss (13.45 Uhr) stellen sich beide Staatsoberhäupter bei einer gemeinsamen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Nach Angaben des neuen polnischen Botschafters in Deutschland, Dariusz Pawlos, soll es unter anderem um die geplante Verlegung deutscher Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot nach Polen gehen.

Es werde "rasch bekannt gegeben", wann die Raketenabwehrsysteme nach Polen verlegt werden, dies sei einer der Gründe für den kurzfristig anberaumten Besuch Dudas in Berlin, sagte Pawlos der "Welt am Sonntag". In den vergangenen Wochen hatte der deutsch-polnische Streit über Warschaus Forderung nach deutschen Reparationszahlungen in Milliardenhöhe für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden das Verhältnis belastet. Es sei "zentral, dass wir endlich miteinander ins Gespräch kommen", sagte Pawlos der "Wams".