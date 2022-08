Steinmeier lädt ein zum "Tag des offenen Schlosses"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt die Bürgerinnen und Bürger am Samstag (11.00 Uhr) zum "Tag des offenen Schlosses" in seinen Amtssitz sowie den umgebenden Park ein. Geboten werden unter anderem Musik- und Tanzaufführungen sowie Mitmachaktionen und Rundgänge durchs Schloss Bellevue. Partnerland der Veranstaltung ist dieses Mal Irland, außerdem präsentiert sich das Bundesland Bayern.

Steinmeier will am Mittag (13.00 Uhr) einige Begrüßungsworte an die Besucherinnen und Besucher richten. Am Nachmittag (14.00 Uhr) diskutiert er zudem mit Vertretern und Vertreterinnen von Start-up-Unternehmern, Gewerkschaften und der Wissenschaft über das Thema "Sozialpartnerschaft 4.0 für die Arbeitswelt von morgen".