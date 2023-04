Steinmeier reist zu Krönung von Charles III. nach London

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Vertreter Deutschlands an der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. in einem Monat in London teilnehmen. Das kündigte das Bundespräsidialamt am Donnerstag auf AFP-Anfrage an. Zu der Krönungsfeier am 6. Mai in der Westminster Abbey in London werden rund 2000 Gäste erwartet.