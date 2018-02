Steinmeier wird bei Asienreise von Südkoreas Staatschef Moon Jae In empfangen

Bei seiner Asienreise wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Seoul von Südkoreas Staatschef Moon Jae In empfangen. Geplant ist auch ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der südkoreanischen Nationalversammlung sowie ein Besuch des Goethe-Instituts anlässlich seines 50-jährigen Bestehens.

Am Freitag stehen weitere politische Termine an, bevor Steinmeier an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang teilnimmt. Am Samstag wird er im Olympischen Dorf deutsche Athleten treffen. Der frühere Bundesaußenminister hatte seine knapp einwöchige Asienreise am Dienstag in Japan begonnen. Er hatte dort unter anderem Regierungschef Shinzo Abe und Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko getroffen.