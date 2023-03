Stichwahl entscheidet über neuen Oberbürgermeister in Mainz

In Mainz wird am Sonntag (ab 08.00 Uhr) über den künftigen Oberbürgermeister entschieden. Zur Stichwahl treten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt der parteilose Bewerber Nino Haase und der Grünen-Kandidat Christian Viering gegeneinander an. Die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl vor drei Wochen gewann Haase mit 40,2 Prozent vor Viering, der 21,5 Prozent erreichte. Für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang wäre eine absolute Mehrheit nötig gewesen.