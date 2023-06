Stoltenberg und Pistorius vor Nato-Gipfel zu Besuch in Litauen

In Vorbereitung des Nato-Gipfels in Vilnius reist der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Jens Stoltenberg, am Montag in die litauische Hauptstadt. Zu Beginn seines zweitägigen Besuchs wird Stoltenberg vom litauischen Staatschef Gitanas Nauseda empfangen (Pressestatements 09.30 Uhr). Danach wird er sich mit dem litauischen Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Militärübung "Greifsturm 2023" in Pabrade nahe der Grenze zu Belarus ansehen (Pk. 14.05 Uhr).

Am Abend nehmen Stoltenberg und Pistorius an der Verleihung der Manfred-Wörner-Medaille teil, die vom Bundesverteidigungsministerium an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich um Frieden und Freiheit in Europa verdient gemacht haben. Die Laudatio für die diesjährige Preisträgerin, die frühere litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, hält Stoltenberg (18.10 Uhr). Am Dienstag kommt der Nato-Generalsekretär mit der litauischen Regierungschefin Ingrida Simonyte zusammen. Der Nato-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Vilnius statt und wird bestimmt von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.