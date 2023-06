Nato-Generalsekretär Stoltenberg am Mittwoch in Oslo

Stoltenberg will in Ankara persönlich für Schwedens Nato-Beitritt werben

Nato-Chef Jens Stoltenberg hat eine baldige Reise in die Türkei angekündigt, um dort nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich für Schwedens Nato-Beitritt zu werben. Er wolle daran arbeiten, dass der Beitritt Schwedens "so schnell wie möglich" geschieht, sagte er am Donnerstag beim Treffen der Nato-Außenminister in Oslo. Bei dem Treffen wurde auch über Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen, die dem Land nach einem Ende des Krieges gegeben werden könnten.

Stoltenberg sagte, er wolle auf Einladung Erdogans "in naher Zukunft" nach Ankara reisen und dort persönlich für die rasche Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis werben. "Ich bin natürlich zuversichtlich, dass Schweden Mitglied wird, und dann arbeiten wir daran, dass das so schnell wie möglich geschieht", sagte Stoltenberg.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, das Treffen mit ihren Nato-Kollegen in der norwegischen Hauptstadt sei ein "Drehbuch" für den Nato-Gipfel in Vilnius, "auf dem wir dann auch als weiteres Mitglied Schweden begrüßen wollen". Die Nato hätte deutlich gemacht, dass Finnland und Schweden "mehr als willkommen sind". Daher sei es "essenziell, dass wir beim Gipfel in Vilnius endlich auch als 32. Mitglied Schweden begrüßen können", sagte die Ministerin.

Alle Nato-Mitgliedstaaten hätten Schweden einen Beitritt versprochen. "Und dieses Wort gilt, darauf müssen wir uns als Partner eines Verteidigungsbündnisses verlassen können", forderte Baerbock, ohne dabei explizit die Türkei oder Ungarn zu nennen.

Schweden hatte gemeinsam mit Finnland infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Finnland wurde bereits am 4. April als 31. Mitglied aufgenommen.

Für den Beitritt Schwedens fehlen bisher noch die Zustimmungen von Ungarn und der Türkei, die sich vor allem am liberalen Umgang Schwedens mit Unterstützern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stört und deshalb den Beitrittsantrag blockiert.

Zu einer möglichen Nato-Aufnahme der Ukraine, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, äußerte sich Baerbock zurückhaltend. Nach wie vor verfolge die Nato eine Politik der offenen Tür, sagte sie. Gleichzeitig sei aber klar, "dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft sprechen können".

Stattdessen wird in der Allianz derzeit vor allem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert. "Wir wissen nicht, wann der Krieg endet, aber wir müssen sicherstellen, dass wir dann über glaubwürdige Vereinbarungen verfügen, um die Sicherheit der Ukraine in der Zukunft zu gewährleisten", sagte Stoltenberg.

Die Nato-Staaten kommen am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius zu einem Gipfel zusammen. Zu dem Treffen ist auch der ukrainische Präsident eingeladen.