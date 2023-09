Streiks in Hollywood: Verleihung von Ehren-Oscars auf Januar verschoben

Angesichts des Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood wird die Verleihung der Ehren-Oscars verschoben. Statt am 18. November werden die Preise für das Lebenswerk von Filmstars erst im Januar überreicht, wie die Organisatoren am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles mitteilten. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences will dieses Mal den 97 Jahre alten US-Komiker Mel Brooks und die 65-jährige US-Schauspielerin Angela Bassett ehren.