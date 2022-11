Streit um deutsch-französisches Kampfflugzeugsystem beigelegt

Nach langem Ringen haben Deutschland und Frankreich ihren Streit um das gemeinsame Kampfflugzeugsystem (FCAS) beigelegt. Das Bundesverteidigungsministerium informierte am Freitag das Parlament über den Abschluss der industriellen Verhandlungen und die politische Einigung, wie es in einer Mitteilung hieß. Damit sei der Weg frei für die Fortsetzung des Programms.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach von einem "großartigen Schritt". Die Einigung "stärkt Europas militärische Fähigkeiten und sichert wichtiges Know-how für unsere, aber auch für die europäische Industrie".

"Nach intensiven Verhandlungen konnte bei FCAS nun die industrielle Einigungen zur nächsten Programmphase erzielt werden", teilte das Bundesverteidigungsministerium weiter mit. Parallel zu den Industrieverhandlungen erfolgte die politische Einigung auf das unter französischer Gesamtverantwortung stehende Projekt, an dem auch Spanien beteiligt ist.

"Die politische Einigung bei FCAS ist ein großartiger Schritt und ein - gerade in diesen Zeiten - wichtiges Zeichen der exzellenten deutsch-französisch-spanischen Zusammenarbeit", erklärte Lambrecht. "Auf dem Weg in Richtung Luftstreitkräfte der Zukunft in Europa zeigt sich erneut, dass wir die gewaltigen Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen können."

Seit August 2021 verhandelte die Industrie über diverse Aspekte der Vertragsgestaltung für die nächste Entwicklungsphase des FCAS. Mit dem erzielten Abschluss der politischen Gespräche ist der Weg frei für die Zeichnung der Industrieverträge.

Das derzeit größte europäische Rüstungssystem, das schon kurz vor dem Aus zu stehen schien, war eine der großen Baustellen im deutsch-französischen Verhältnis. Der neue Kampfjet, den Deutschland und Frankreich gemeinsam mit Spanien bauen wollen, soll mit Drohnen, neuen Waffen- und Kommunikationssystemen verbunden sein. Die beiden damit betrauten Unternehmen, der französische Kampfjet-Hersteller Dassault und Airbus, dessen Rüstungssparte in Deutschland sitzt, hatten lange miteinander rivalisiert.

cha/ju