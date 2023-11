Studie: 80 Prozent der Deutschen sind täglich im Internet

Rund 80 Prozent der Deutschen sind täglich online. Bis zum Alter von 30 Jahren sei sogar nahezu jeder täglich im Internet unterwegs, wie die am Dienstag in Stuttgart und Mainz veröffentlichte sogenannte Onlinestudie von ARD und ZDF ergab. Lediglich bei den über 70-Jährigen ist eine Mehrheit von etwa 54 Prozent nicht täglich im Internet. 22 Prozent in dieser Altersgruppe nutzten das Internet überhaupt nicht.