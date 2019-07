Studie: Deutschland hat zu viele Krankenhäuser

Patienten in Deutschland wären mit weniger als der Hälfte der Krankenhäuser einer Studie zufolge deutlich besser versorgt. Dafür müsste die Zahl der Kliniken von aktuell knapp 1400 auf weniger als 600 sinken, wie es in der am Montag veröffentlichten Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hieß. Denn viele Krankenhäuser seien zu klein und verfügten nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung.

Bei 57 Prozent aller deutschen Krankenhäuser handle es sich um kleine Kliniken mit weniger als 200 Betten, erklärte die Bertelsmann-Stiftung. Viele könnten lebensbedrohliche Notfälle wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall nicht angemessen behandeln. Eine Verringerung könnte demnach viele Komplikationen und Todesfälle vermeiden.

Die Experten des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (Iges) erwarten sich durch eine solche Änderung außerdem bessere Ausstattung, höhere Spezialisierung sowie bessere Betreuung. Konkret müssten Krankenhäuser nach Iges-Vorstellungen mindestens 200 Betten haben und technisch sowie personell für umfassende Notfallbehandlungen von Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfällen ausgerüstet sein. Fachabteilungen sollten dabei mindestens 25 Betten haben.

Das Institut stellte bei der Studie explizit nicht die Erreichbarkeit eines Krankenhauses in den Vordergrund, sondern Kriterien wie die Notfallversorgung und die technische Ausstattung. Denn viele Patienten müssen den Angaben zufolge ohnehin in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Auch lägen viele der kleinen Kliniken in Ballungsräumen, in denen die Patienten auch besser ausgestattete Krankenhäuser leicht erreichen könnten.

Der Blick ins Ausland bestätige ebenfalls das Ergebnis der Studie: Demnach weist Deutschland im internationalen Vergleich im Durchschnitt mehr medizinisches Personal pro Einwohner auf als vergleichbare Länder, aber weniger pro Patient. Das liege daran, dass viele Fälle in deutschen Kliniken eigentlich gar nicht stationär im Krankenhaus versorgt werden müssten.