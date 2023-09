Studie: Jeder Zwölfte in Deutschland teilt mittlerweile rechtsextremes Weltbild

Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland haben einer aktuellen Erhebung zufolge stark zugenommen: Jede und jeder Zwölfte teile mittlerweile ein rechtsextremes Weltbild, ergab eine am Donnerstag in Berlin vorgestellte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Mit acht Prozent ist der Anteil der Befragten mit klar rechtsextremer Orientierung demnach gegenüber zwei bis drei Prozent in den Vorjahren deutlich angestiegen.