Suche nach 47 erschossenen deutschen Kriegsgefangenen beginnt in Frankreich

Deutsche Spezialisten suchen von Dienstag an nach einem Massengrab mit den Überresten von 47 erschossenen Deutschen in Südwestfrankreich. Auslöser der Suche in der Nähe des Ortes Meymac ist der Bericht des 98 Jahre alten ehemaligen Widerstandskämpfers Edmond Réveil, der am Lebensabend sein Gewissen erleichtern wollte. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellt für die Suche ein Georadar zur Verfügung, mit dem zunächst der Boden untersucht werden soll.