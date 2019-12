Südafrikanische Anti-Apartheid-Ikone Desmond Tutu erneut im Krankenhaus

Der südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu ist nach Angaben seiner Familie erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der emeritierte Erzbischof werde wegen einer "hartnäckigen Infektion" in einer Klinik in Kapstadt behandelt, teilte seine Frau Leah Tutu am Mittwoch in einer Erklärung der Tutu-Stiftung mit. Der 88-Jährige hatte wegen ähnlicher Gesundheitsprobleme in den vergangenen Jahren mehrere Male im Krankenhaus gelegen.

Die Beschwerden sind Folgen einer Therapie gegen den Prostata-Krebs, der bei Tutu 1997 diagnostiziert worden war. Den Friedensnobelpreis erhielt der schwarze Bischof 1984 für seinen Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. 2010 zog er sich offiziell aus dem öffentlichen Leben zurück. Im Oktober empfing Tutu Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie zu einer gemeinsamen Teestunde in Kapstadt.