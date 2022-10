Sunak tritt am Dienstag Amt des britischen Premierministers an

Der frühere Finanzminister Rishi Sunak wird am Dienstag das Amt des britischen Premierministers übernehmen. Nach Regierungsangaben wird zunächst die bisherige Regierungschefin Liz Truss ihre letzte Kabinettssitzung leiten und daraufhin bei König Charles III. ihren Rücktritt einreichen. Der Monarch wird dann Sunak als ihren Nachfolger ernennen.

Sunak will sich anschließend um 11.35 Uhr Ortszeit (12.35 Uhr MESZ) erstmals als Premierminister an das britische Volk wenden. Der 42-jährige Konservative hatte am Montag die nötige Rückendeckung von der Mehrheit der Abgeordneten seiner Partei erhalten. Seine Vorgängerin Truss musste zurückgetreten, nachdem ein eilig von ihr geschnürtes Entlastungspaket für Panik an den Finanzmärkten gesorgt hatte. Anfang September war Sunak noch im Rennen um die Nachfolge des früheren Premiers Boris Johnson gegen Truss unterlegen.