Synchronsprecherin von Minnie Maus im Alter von 75 Jahren gestorben

Die langjährige Stimme von Minnie Maus, Russi Taylor, ist tot. Taylor sei am Freitag im Alter von 75 Jahren im kalifornischen Glendale gestorben, teilte der Disney-Konzern am Samstag mit. Die Synchronsprecherin hatte der Freundin von Micky Maus mehr als 30 Jahre lang ihre Stimme geliehen - in Filmen und in Animationen in Disney-Themenparks.

Minnie Maus und Taylor hätten "Millionen Menschen rund um die Welt unterhalten", erklärte Disney-Chef Bob Iger. Minnie sei dadurch zu einer "weltweiten Ikone" geworden, Russi Taylor zu einer "Disney-Legende, die überall von Fans geliebt wird".

Taylor war 1986 unter 200 Kandidaten als Synchronsprecherin für Minnie Maus ausgewählt worden. Damit ging für sie ein Traum in Erfüllung. Sie berichtete einst, dass sie als Kind bei einem Besuch im Disneyland persönlich Walt Disney getroffen habe. Auf seine Frage, was sie machen wolle, wenn sie erwachsen sei, habe sie geantwortet: "Ich will für dich arbeiten."

Taylor war mit Wayne Allwine verheiratet, der ab 1977 drei Jahrzehnte lang Micky Maus seine Stimme gab. Um ihre Beziehung machten sie aber keinen großen Wind. "Wir wollten nicht, dass es darum geht, dass Mickey und Minnie verheiratet sind. Es ging darum, dass Wayne und Russi verheiratet sind." Allwine starb 2009.

Neben Minnie Maus lieh Taylor ihre Stimme auch Emily Erdbeer und Pebbles Flintstone. Auch bei den Simpsons war sie zu hören.