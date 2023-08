Taliban feiern zweiten Jahrestag der Machtübernahme in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban haben am Dienstag den zweiten Jahrestag ihrer Machtübernahme in Afghanistan gefeiert. Flaggen des "Islamischen Emirats Afghanistan" - wie das Land von seinen Herrschern genannt wird - wehten an Kontrollpunkten in der gesamten Hauptstadt Kabul. Außenministerin Annalena Baerbock sprach von "zwei Jahren Rückschritt in die Steinzeit". International bleiben die Taliban isoliert, während die Bevölkerung unter ausbleibenden Hilfen leidet.