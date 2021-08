Taliban wollen "gute Beziehungen" mit den USA

Wie kann ich meinen Freund umstimmen?

Hallo Mädels, ich benutze schon seit einer Weile die Menstruationstasse und reinige diese regelmäßig im Waschbecken. Nach der Periode koche ich die Menstruationstasse im Kochtopf mit Wasser in der Küche ab. Es gibt seitdem regelmäßig Diskussionen mit meinem Freund, ich solle den Inhalt im Klo entsorgen und auch am liebsten über dem Klo reinigen und schon gar nicht den Kochtopf benutzen. Er findet das alles „eklig“, aber sonst stellt er sich auch nicht so an, wenn ich meine Tage habe, dann ihm das alles egal ist, wenn er Lust hat. Warum ist er da so gespalten? Am liebsten wäre es ihm, wenn ich wieder Tampons benutze, aber das mache ich nicht mehr aus Umweltschutzgründen. Ich denke das Ganze ist bei ihm doch nur eine Kopfsache, liegt der Ekel evtl. daran, dass er sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen kann oder will? Warum kann er das nicht akzeptieren?