Tarifverhandlung mit GDL: DB sieht "keinen Spielraum" für Arbeitszeitverkürzung

Die Deutsche Bahn (DB) und die Lokführergewerkschaft GDL haben ihre Verhandlungen im festgefahrenen Tarifkonflikt am Donnerstag fortgesetzt. Die Bahn lehnt die Forderung der Lokführergewerkschaft GDL nach einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich weiterhin ab, wie Bahn-Personalchef Martin Seiler anlässlich des Beginns der neuen Verhandlungsrunde betonte. Nach mehrstündigen Verhandlungen am Donnerstag sollen die Gespräche am Freitag fortgesetzt werden.