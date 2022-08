Tatverdächtiger nach Brand mit vier Toten in Apolda festgenommen

Nach dem Brand eines Wohnhauses mit vier Toten im thüringischen Apolda ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 35-Jährige habe sich am Montag bei der Polizei gestellt, sagte ein Sprecher der Polizei in Jena. Zuvor hatten Ermittler bereits einen Verdacht auf Brandstiftung geäußert. Es wird dem Sprecher zufolge aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt.