Tatverdächtiger nach Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio gefasst

Nach dem Messerangriff in einem Fitnessstudio in Duisburg ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der Mann wurde in seiner Wohnung in Duisburg festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Zuvor habe es "konkrete Hinweise" auf den Mann im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung gegeben.