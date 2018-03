Tausende Abspaltungsgegner demonstrieren in Katalonien

Tausende Gegner einer Abspaltung Kataloniens von Spanien sind am Sonntag in Barcelona auf die Straße gegangen. Bei einem Marsch durch die Regionalhauptstadt forderten sie stattdessen die Abspaltung der fiktiven Region "Tabarnia" von Katalonien. Laut Polizei beteiligten sich rund 15.000 Demonstranten an dem Marsch, die Organisatoren sprachen von 75.000 bis 200.000 Teilnehmern.

Die Demonstranten schwenkten die Flaggen Spaniens und "Tabarnias" und marschierten bis vor das Regionalparlament, wo die Befürworter einer Abspaltung von Spanien die Mehrheit haben. "Wir sind hier, weil wir die Nase voll haben davon, dass eine Minderheit uns in den Abgrund führen will", sagte die 33-jährige Demonstrantin Mari Carmen Guerrero.

Die Bewegung für eine Bildung der Region "Tabarnia" nimmt die Argumente der katalanischen Separatisten auf die Schippe und fordert, dass sich die spanientreue Region um die Großstädte Tarragona und Barcelona vom Rest Kataloniens abspaltet. "Es ist ein Scherz, um den Separatisten zu zeigen, dass ihre Argumente lächerlich und das ganze Abspaltungsverfahren absurd ist", sagte der Demonstrant José Luis Cortes. "Aber wenn sie so weitermachen, wird es vielleicht irgendwann kein Witz mehr sein. Wenn sie Spanien und Europa verlassen wollen - nur zu, aber wir bleiben."

Bei der Parlamentswahl in Katalonien hatten die prospanischen Parteien im Dezember rund 52 Prozent der Stimmen erhalten, knapp 48 Prozent gingen an die Unabhängigkeitsbefürworter. Wegen einer Besonderheit des Wahlrechts werden jedoch die Stimmen aus ländlichen Regionen - wo die Unabhängigkeitsgegner ihre Hochburg haben - stärker berücksichtigt als in den großen Städten, wo die prospanischen Parteien siegten. Daher stellen die Unabhängigkeitsbefürworter die Mehrheit im neuen katalanischen Parlament.