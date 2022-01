Tausende gehen erneut gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht auf die Straße

Tausende Menschen sind am Samstag in Deutschland wieder gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Einführung einer Impfpflicht auf die Straße gegangen.

In der Hansestadt sollte die Kundgebung unter dem Motto "Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern" am Abend enden. Sie richtete sich insbesondere gegen eine Impfpflicht auch für Kinder. Zwischenfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

In Magdeburg in Sachsen-Anhalt sperrte die Polizei die Zugänge am Alten Markt, nachdem bei einer Veranstaltung von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen die Zahl von 1500 Teilnehmern erreicht worden war. Zudem waren zwei weitere derartige Kundgebungen angemeldet. Eine abschießende Zahl von Protestierenden konnte ein Polizeisprecher am frühen Abend noch nicht nennen.

In Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern kamen zu einer Kundgebung unter dem Titel "Freie Impfentscheidung - keine Spaltung" nach Polizeiangaben 1600 Menschen. 200 Beamte waren im Einsatz. Die Versammlung verlief den Angaben zufolge störungsfrei.