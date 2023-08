Tausende Israelis demonstrieren erneut gegen umstrittene Justizreform

Aus Protest gegen die umstrittene Justizreform der Regierung sind in Israel am Samstag erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Tel Aviv skandierten sie "Demokratie, Demokratie" und riefen: "Wir geben nicht auf, bis es besser wird." Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen, darunter Haifa, Netanja und Herzlija.