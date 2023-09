Tausende Israelis demonstrieren erneut gegen umstrittene Justizreform

Drei Tage vor einer Gerichtsanhörung zu einem Kernelement der Justizreform sind in Israel am Samstag erneut tausende Menschen gegen die umstrittenen Pläne der Regierung auf die Straße gegangen. Bei der größten Protestkundgebung in Tel Aviv riefen die Menschen "Ohne den Obersten Gerichtshof gibt es keine Demokratie" und skandierten immer wieder "Demokratie, Demokratie". Auch in vielen anderen Städten gab es Demonstrationen.