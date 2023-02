Tausende Menschen zu Ukraine-Kundgebung von Wagenknecht und Schwarzer erwartet

Kundgebung vor russischer Botschaft in Berlin

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer rufen für Samstag (14.00 Uhr) in Berlin zu einer Großkundgebung für Frieden in der Ukraine auf. Angemeldet sind zehntausend Teilnehmer, die Polizei erwartet jedoch mehr. Die geplante Kundgebung sowie eine hunderttausendfach unterschriebene Petition von Wagenknecht und Schwarzer sind stark umstritten.

Sie fordern die Bundesregierung dazu auf, statt auf Waffenlieferungen auf Friedensverhandlungen zu setzen. Die Spitze der Linkspartei bleibt auf Distanz, führende AfD-Politiker dagegen unterzeichneten das Manifest. Ebenfalls für Samstagnachmittag ist in Berlin eine Friedensdemonstration geplant, zu der 2000 Teilnehmer angemeldet wurden. Auch in anderen Städten wie Bonn, Köln und Mainz sollen Demonstrationen für Frieden in der Ukraine stattfinden.