Tausende protestieren in Israel bei "Tag des Widerstands" gegen Justizreform

In Israel haben sich am Dienstag tausende Menschen an einem Protesttag gegen die die von Regierungschef Benjamin Netanjahu geplante Justizreform beteiligt. In Tel Aviv marschierten bei dem von Gegnern des Vorhabens ausgerufenen "Tag des Widerstands" Demonstrierende auf Autobahnen und blockierten das Armeehauptquartier. Die erneuten Proteste sollen den Druck erhöhen, bevor das Parlament noch vor Beginn der Sommerpause am 30. Juli in zweiter Lesung über eine wichtige Klausel der Reform abstimmen will.