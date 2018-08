Tausende Rumänen bei erneuter Demonstration gegen die Regierung

Ungeachtet der schweren Zusammenstöße bei regierungskritischen Protesten am Freitag sind am Samstag erneut tausende Rumänen auf die Straße gegangen. Die Demonstranten machten ihrer Wut über das Vorgehen der Polizei Luft, die am Vorabend massiv gegen Teilnehmer einer Großkundgebung von Regierungskritikern in Bukarest vorgegangen war. Mehr als 450 Menschen waren am Freitag verletzt worden.

Die Polizei hatte die Kundgebung mit zehntausenden Teilnehmern mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Laut Berichten örtlicher Medien nahmen zwischen 50.000 und 80.000 Menschen an der Demonstration teil, die sich gegen Korruption in Regierung und Verwaltung richtete. Viele der Demonstrationsteilnehmer waren im Ausland lebende Rumänen, die eigens für die Proteste in die Heimat gereist waren.

Am Samstag schilderten Teilnehmer die Ereignisse vom Vortag. "Wir konnten nicht mehr atmen und mussten in Seitenstraßen flüchten", sagte die 22-jährige Madalina, die in der Textilbranche in Großbritannien arbeitet, mit Blick auf den Tränengaseinsatz. Sie habe Rumänien wegen der niedrigen Löhne verlassen und wegen des "Desinteresses" der Regierung an den jungen Leuten. In den vergangenen 15 Jahren waren rund vier Millionen Rumänen auf der Suche nach besseren Perspektiven ins Ausland gegangen.

Der junge Demonstrant Ionel, der nach dem Einatmen von Tränengas am Freitag keine Stimme hatte, schrieb auf ein Blatt Papier, warum er nochmals zum Siegesplatz gekommen war: "Rücktritt der Regierung", fasste er seine Forderung zusammen.

Die regierenden Sozialdemokraten wollen die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung lockern und das Justizsystem umbauen. Kritiker werfen der Regierung vor, dadurch die Tür für noch mehr Korruption in Rumänien zu öffnen, das ohnehin als eines der korruptesten EU-Länder gilt.