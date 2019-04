Teilergebnis: Selenski liegt bei Präsidentenwahl in der Ukraine klar vorne

Nach der Präsidentschaftswahl in der Ukraine liegt der Komiker Wolodimir Selenski ersten Ergebnissen zufolge klar in Führung. Wie die Wahlkommission am Montag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen bekanntgab, kam der 41-jährige Politikneuling in der ersten Wahlrunde mit 30,2 Prozent der Stimmen auf Platz eins, gefolgt von Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 16,7 Prozent. Damit müssen die beiden am 21. April in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

Das Teilergebnis bestätigt die ersten Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen, die Selenski ebenfalls mit gut 30 Prozent in Führung gesehen hatten. Die frühere Ministerpräsidentin Julia Timoschenko kommt laut Wahlkommission mit 13,7 Prozent auf Platz drei. Timoschenko hatte nach der Veröffentlichung der Wahlprognosen am Sonntagabend das Ergebnis angezweifelt und von Manipulationen gesprochen.

Selenski hatte schon in Umfragen vor der Wahl klar in Führung gelegen. Der 41-Jährige, der vor allem bei jungen Wählern beliebt ist, spielt in der Fernsehserie "Diener des Volkes" einen Lehrer, der unverhofft zum Präsidenten wird. Kritiker werfen ihm vor, auch im echten Leben fehle ihm politische Erfahrung.