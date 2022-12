Tennisstar Boris Becker fühlte sich im Gefängnis nur als Nummer

Die Tennislegende Boris Becker hat nach eigener Einschätzung aus seiner Haft in Großbritannien fürs Leben gelernt. "Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war", sagte der 55-Jährige in einem Interview mit Sat.1, wie der Fernsehsender vorab aus dem für Dienstagabend zur Ausstrahlung geplanten Gespräch berichtete.