Tesla-Chef Musk: Unternehmen bleibt an der Börse

Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt an der Börse. Er habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt, dass der "bessere Weg für Tesla" sei, an der Börse zu bleiben, schrieb Konzernchef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) in einem Blog-Beitrag. Der Verwaltungsrat habe dieser Entscheidung zugestimmt.

Musk hatte Anfang August überraschend im Kurzbotschaftendienst Twitter verkündet, er wolle den Elektroauto-Konzern von der Börse nehmen, die Finanzierung sei gesichert. Der Handel mit Tesla-Aktien musste vorübergehend ausgesetzt werden. Seitdem war der Kurs immer weiter gefallen.

US-Medienberichten zufolge befasst sich inzwischen sogar die US-Börsenaufsicht SEC mit Musks Vorgehen. Sie prüft demnach, ob Musks Äußerungen zutreffend gewesen seien. Zudem prüft sie, ob die Ankündigung bei Twitter rechtmäßig war oder ob sie auf einem anderen Weg hätte erfolgen müssen.