Tobias Hans soll zum saarländischen Ministerpräsidenten gewählt werden

Nach der Wahl der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin soll am Donnerstag (09.00 Uhr) in einer Sondersitzung des Landtags in Saarbrücken der bisherige CDU-Fraktionschef Tobias Hans zu ihrem Nachfolger gewählt werden. Er rückt damit an die Spitze einer großen Koalition aus CDU und SPD. Seine Wahl gilt als sicher.

Kramp-Karrenbauer wurde am Montag auf einem CDU-Parteitag mit großer Mehrheit zur neuen Generalsekretärin gewählt. Bei der Landtagssitzung in Saarbrücken soll zudem der bisherige Finanzminister Stephan Toscani (CDU) das Amt des Parlamentspräsidenten übernehmen. Der bisherige Amtsinhaber Klaus Meiser (CDU) war wegen eines Untreueverdachts im Zusammenhang mit einer Finanzaffäre zurückgetreten.