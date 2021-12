Tochter von US-Raumfahrtlegende Alan Shepard fliegt ins All

60 Jahre nach dem historischen Weltraumflug des ersten US-Astronauten Alan Shepard reist nun auch seine Tochter ins All: Laura Shepard Churchley ist an Bord einer Rakete des privaten

60 Jahre nach dem historischen Weltraumflug des ersten US-Astronauten Alan Shepard reist nun auch seine Tochter ins All: Laura Shepard Churchley ist an Bord einer Rakete des privaten Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, die am Samstag (15.45 Uhr MEZ) in den Weltraum starten soll. Ihr Vater war am 5. Mai 1961 als erster US-Astronaut in den Weltraum geflogen - 23 Tage, nachdem die damalige Sowjetunion mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All gebracht hatte.

Als Ehrengast soll am Samstag auch der bekannte US-Fernsehjournalist Michael Strahan mit ins All reisen, der im Sender ABC die Sendung "Good Morning America" mitmoderiert. Außerdem gibt es vier zahlende Gäste. Damit fliegt die nach Alan Shepard benannte Blue-Origin-Raumkapsel bei ihrem dritten Flug ins All erstmals voll besetzt.