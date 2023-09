Todesfall bei Brand von Obdachlosenschlafstätte in Berlin

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenschlafstätte ist in Berlin ein Mensch getötet worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Feuerwehr am Freitagabend zu dem Brand auf einem Grünstreifen an einer Autobahnauffahrt am Tempelhofer Damm gerufen. Dort hätten die Einsatzkräfte eine tote Person entdeckt. Über ihre Identität und die Brandursache sei noch nichts bekannt.