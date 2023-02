TotalEnergies verzeichnet bestes Geschäftsergebnis jemals

Total-Tankstelle in Frankreich

Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Der Nettogewinn von 20,5 Milliarden Dollar (19,1 Milliarden Euro) entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich um 28 Prozent und zugleich einem der besten Betriebsergebnisse eines französischen Unternehmens jemals. TotalEnergies profitierte besonders von den hohen Öl- und Gaspreisen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Dabei hatte der Konzern wegen seines Rückzugs aus Russland zunächst 15 Milliarden Dollar abschreiben müssen. Ohne diese Sonderposten betrug der Gewinn sogar 36,2 Milliarden Dollar.

Der weitgehende Wegfall russischer Gaslieferungen nach Europa und die daraufhin enorm gestiegene Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) überkompensierte die Verluste: Im vierten Quartal sei der LNG-Umsatz erneut um 22 Prozent angestiegen, erklärte Total-Chef Patrick Pouyanné. Im Jahr 2022 "hat das Unternehmen die Vorteile seines globalen LNG-Portfolios voll ausgeschöpft".

Auch die britischen und US-Energiekonzerne wie Shell und ExxonMobil haben für das Jahr 2022 massive Gewinnsteigerungen vermeldet. US-Präsident Joe Biden hatte dies in seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstagabend als "empörend" bezeichnet und massive Steuererhöhung auf Aktienrückkäufe von Unternehmen gefordert. Auch in Frankreich dürfte das Total-Ergebnis die Debatte über den Umgang mit derartigen Sondergewinne wieder anfachen.

Seinen Aktionären würden nun eine Dividende von 3,81 Euro pro Aktie ausgeschüttet, erklärte TotalEnergies. Eine bereits im Dezember geflossene Sonderdividende von einem Euro ist darin inbegriffen.