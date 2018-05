Tour-de-France-Sieger wird nicht mehr von jungen Frauen am Siegerpodest begrüßt

Kein Küsschen mehr für den Sieger: Die Stadt Paris will die traditionelle Begrüßung des Tour-de-France-Gewinners durch junge Frauen am Siegerpodest abschaffen. Die Podiumsmädchen seien "Kennzeichen eines anhaltenden sexistischen Stereotyps" und passten deshalb nicht mehr in die heutige Zeit, sagte am Freitag die Stadträtin Fadiha Mehal, die die Vorlage eingebracht hatte. Das Stadtparlament verabschiedete die Neuregelung.

"Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass Frauen als reines Dekorationsobjekt eingesetzt werden", sagte Mehal. Dem Ratsbeschluss zufolge sollen die Tourgewinner künftig von Nachwuchs-Sportlerinnen und Sportlern am Siegertreppchen an den Champs-Elysées empfangen werden. Mit dem Beschluss folgt Paris dem Vorbild des spanischen Radrennens Vuelta a España, wo bereits seit vergangenem Jahr keine Podiumsmädchen mehr eingesetzt werden.