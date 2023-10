Träger des diesjährigen Physik-Nobelpreises wird verkündet

Die Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag (11.45 Uhr) in Stockholm bekannt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhält. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die drei Quanten-Forscher Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger. Der Nobelpreis ist mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert, die Vergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt.