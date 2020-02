Trauerfeier für Ägyptens Ex-Staatschef Mubarak hat begonnen

In Kairo hat am Mittwoch die Trauerfeier für Ägyptens verstorbenen Ex-Staatschef Husni Mubarak begonnen. In der Al-Muschir-Tantawi-Moschee im Osten der Hauptstadt wurde dem am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorbenen früheren Präsidenten die letzte Ehre erwiesen.

Im Anschluss sollte Mubarak in seinem Familiengrab im Kairoer Stadtteil Heliopolis beerdigt werden. Die Regierung hat eine am Mittwoch beginnende dreitägige Staatstrauer angeordnet. Die Trauerfeier fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt.

Mubarak war am Dienstag in einem Militärkrankenhaus in Kairo gestorben. Drei Jahrzehnte lang hatte er Ägypten ab 1981 mit harter Hand regiert. 2011 wurde der langjährige Staatschef während des Arabischen Frühlings gestürzt. Nach seiner Entmachtung sah er sich verschiedenen Strafverfahren ausgesetzt, unter anderem wegen der Tötung von Demonstranten während der Massenproteste. Mubarak verbrachte rund sechs Jahre in Haft, wurde im März 2017 aber in letzter Instanz freigesprochen.