Treffen von Özil und Gündogan mit türkischem Präsidenten sorgt für Empörung

Ein Treffen der Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat für vielfache Empörung gesorgt. Die beiden Mittelfeldstars, die Erdogan bei einem Fototermin in einem Londoner Hotel handsignierte Trikots übergeben hatten, hätten sich für ein "Wahlkampfmanöver missbrauchen" lassen, erklärte der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Reinhard Grindel, am Montag auf Twitter. In der Türkei wird am 24. Juni gewählt.

Wie der Sport-Informationsdienst berichtete, war Gündogans Trikot vom Spieler mit den Worten signiert: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten." Der frühere Grünen-Parteichef Cem Özdemir sagte dem SID, der Bundespräsident eines deutschen Fußball-Nationalspielers heiße Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heiße Deutscher Bundestag.

Anstatt "dieser geschmacklosen Wahlkampfhilfe" für Erdogan wünsche er sich von den Spielern, "dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren und noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachschlagen", fügte Özdemir hinzu.

Die Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen erklärte, "im Londoner Luxushotel mit dem Despoten Erdogan zu posieren und ihn auch noch als 'meinen Präsidenten' zu hofieren, während in der Türkei Demokraten verfolgt und kritische Journalisten inhaftiert werden, ist ein grobes Foul".

Auch die Türkische Gemeinde in Deutschland übte Kritik. "Fußballspieler sollten sich aus der Politik raushalten - vor allem wenn sie Nationalspieler sind“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" (Online-Ausgabe). Zugleich erklärte er, die beiden Sportler seien mündige Bürger und könnten sich treffen, "mit wem sie wollen".