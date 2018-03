Trump: Nordkorea will Frieden machen

US-Präsident Donald Trump ist davon überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Frieden will. "Ich denke, sie wollen Frieden machen. Ich denke, es wird Zeit", sagte Trump am Samstag vor Anhängern in Moon Township im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wichtig dabei sei, dass die USA im Atomkonflikt mit Nordkorea "große Stärke" gezeigt hätten.

Vor seinem Abflug zu dem Auftritt sagte Trump vor Reportern, er gehe von einem "enormen Erfolg" seines geplanten Gipfeltreffens mit Kim aus. Bis dahin verzichte das asiatische Land auf Raketentests und wolle atomar abrüsten. "Das wäre großartig", sagte Trump.

Das geplante Treffen zwischen Trump und Kim war am Donnerstag verkündet worden - eine spektakuläre Wende im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm. Die Initiative wurde international begrüßt. Zugleich wurde Kritik laut, die USA kämen dem isolierten Nordkorea damit zu sehr entgegen und würden den autoritären Machthaber Kim aufwerten.

Zeitpunkt und Ort des Treffens stehen noch nicht fest. Nach Angaben der südkoreanischen Regierung soll die Begegnung bis Ende Mai stattfinden.