Trump an Sarg von verstorbenem Präsidenten Bush im US-Kapitol

US-Präsident Donald Trump hat den verstorbenen früheren Präsidenten George H. W. Bush geehrt. Trump und seine Ehefrau Melania kamen am Montagabend zu einem kurzen Besuch in das US-Kapitol in Washington, wo Bushs Sarg aufgebahrt ist. Der Präsident salutierte vor dem Sarg mit der rechten Hand. Dann verließ das Präsidentenpaar das Kapitol.

Trump wird am Mittwoch auch bei der nationalen Trauerfeier für Bush in der Kathedrale von Washington erwartet. Die Beerdigung findet am Donnerstag in Texas statt. Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der USA. Der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben.

Er hatte zu Lebzeiten keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Trump gemacht. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 stimmte er nicht für den Rechtspopulisten, der für seine republikanische Partei angetreten war.