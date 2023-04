Als Trump in Gefängniskleidung verkleideter Demonstrante

Trump-Anhänger und Gegner demonstrieren vor New Yorker Gerichtsgebäude

Vor der Anklageverlesung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben sich dutzende Demonstranten vor dem New Yorker Gerichtsgebäude versammelt. Dabei gingen am Dienstag sowohl Anhänger als auch Gegner des 76-jährigen Republikaners auf die Straße. Vor dem Gerichtsgebäude im Stadtteil Manhattan hielt unter anderem die republikanische Rechtsaußen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene mit einem Megafon eine Rede.

Zu sehen war auch der wegen zahlreicher Lügen zu seinem Lebenslauf höchst umstrittene republikanische Abgeordnete George Santos. Trump-Gegner demonstrierten zeitgleich mit Bannern mit Aufschriften wie "Trump lügt die ganze Zeit" und riefen "Sperrt ihn ein!" Sie wurden bei den Protesten teilweise von Trump-Anhängern beschimpft. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort.

Der vergangene Woche wegen einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar (rund 120.000 Euro) an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagte Trump sollte sich am Dienstag der Staatsanwaltschaft von Manhattan stellen. Anschließend sollte ihm vor einem Richter die Anklage eröffnet werden. Beide Termine finden im selben Gebäudekomplex in Manhattan statt.