Trump begeht Nationalfeiertag mit patriotischer Rede vor Lincoln Memorial

Mit einer stark patriotisch geprägten Rede hat US-Präsident Donald Trump in Washington den Nationalfeiertag der USA begangen. "Was für ein großartiges Land", sagte Trump am Donnerstag am Lincoln Memorial vor zehntausenden Zuhörern. "Für Amerikaner ist nichts unmöglich." Trump ging in seiner Rede auf wichtige Momente der US-Geschichte ein, pries die US-Armee und erklärte, die USA seien die "außergewöhnlichste Nation in der Weltgeschichte".

Anders als von Kritikern vermutet nutzte Trump seine Rede aber nicht für Verbalattacken auf politische Gegner oder um eigene Verdienste hervorzuheben. Trotzdem ist Trumps Rede ein Bruch mit den Gepflogenheiten: Am Unabhängigkeitstag am 4. Juli, an dem an die Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 erinnert wird, steht der US-Präsident für gewöhnlich nicht im Mittelpunkt und hält auch keine Rede.

Trump setzte sich nun 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl am Nationalfeiertag in Szene. Die oppositionellen Demokraten haben ihn dafür scharf kritisiert.

Während der Zeremonie flogen Militärflugzeuge und Kampfhubschrauber sowie die Präsidentenmaschine Air Force One über die National Mall im Zentrum von Washington. Außerdem wurden Panzer aufgestellt.

Trump hatte ursprünglich eine große Militärparade gewünscht. Er hatte am 14. Juli 2017 auf den Pariser Champs-Elysées der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag beigewohnt und sich beeindruckt von der pompösen Schau gezeigt. Überlegungen für eine große Militärparade in Washington wurden aber aus Kostengründen fallengelassen.