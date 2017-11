Trump betont Notwendigkeit einer guten Beziehung zu Russland

US-Präsident Donald Trump hat die Notwendigkeit einer guten Beziehung der USA zu Russland betont und seine Gegner mit scharfen Worten attackiert. "Wann werden all die Hasser und Dummköpfe da draußen erkennen, dass eine gute Beziehung zu Russland eine gute Sache ist, keine schlechte Sache", schrieb er am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter von Hanoi aus.

Trump warf seinen Kritikern in der Russland-Affäre vor, die Situation zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, dies sei aber "schlecht für unser Land". Er wolle die Konflikte um Nordkorea, Syrien, die Ukraine und den Terrorismus lösen, Russland könne dabei "große Hilfe" leisten.

In den USA geht derzeit ein Sonderermittler der Frage nach, ob es im US-Präsidentschaftswahlkampf illegale Absprachen von Trumps Team mit russischen Vertretern gegeben hat. Trump hatte die Ermittlungen wiederholt als "Hexenjagd" kritisiert. Am Samstag hatte Trump nach einem Austausch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam gesagt, dass er die Dementis Putins in der Frage russischer Manipulationen im US-Wahlkampf nicht anzweifle.