Trump erwartet baldiges zweites Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit einem baldigen zweiten Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. "Es sieht so aus, als würden wir recht bald einen zweiten Gipfel haben", sagte Trump am Montag vor Journalisten am UN-Sitz in New York. "Wie Sie wissen, hat Kim Jong Un einen Brief geschrieben - einen schönen Brief - und um ein zweites Treffen gebeten und wir werden das bald tun", sagte Trump.

Der US-Präsident sprach von einem "enormen Fortschritt" bei den Entspannungsbemühungen mit Nordkorea. Er kündigte an, dass Außenminister Mike Pompeo einen Gipfel "in naher Zukunft" vorbereite.

Trump und Kim hatten sich im Juni in Singapur erstmals getroffen. Südkoreas Präsident Moon Jae In sagte vergangene Woche nach einem Treffen mit Kim, dieser strebe ein zweites Treffen mit Trump an. Das Weiße Haus hatte bereits am 10. September mitgeteilt, die Vorbereitungen für einen zweiten Gipfel liefen bereits.

Bei dem dritten Gipfeltreffen zwischen Moon und Kim vergangene Woche war wieder Bewegung in die Verhandlungen über eine Denuklearisierng der koreanischen Halbinsel gekommen. Kim sagte die Schließung der Raketentestanlage Tongchang Ri zu und stellte bei Entgegenkommen der USA auch eine Schließung der wichtigen Atomanlage Yongbyon in Aussicht. Im Verlauf des Sommers hatte sich die US-Regierung zunehmend unzufrieden mit Nordkorea gezeigt und eine Reise Pompeos nach Nordkorea abgesagt.

Trump hielt sich am Montag bei den Vereinten Nationen auf, wo am Dienstag die alljährliche UN-Generaldebatte beginnt. Der US-Präsident zählt zu den ersten Rednern vor der UN-Vollversammlung. Vor einem Jahr hatte er Kim in seiner Rede mit scharfen Worten attackiert und mit der "völligen Zerstörung" Nordkoreas gedroht. Darauf angesprochen sagte er nun, dies sei eine "sehr gefährliche Zeit" gewesen. "Jetzt haben wir ein Jahr später, eine ganz andere Zeit."